80:18 80:23 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

مِنْ اَیِّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ ۟ؕ مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۟ۙ ثُمَّ السَّبِیْلَ یَسَّرَهٗ ۟ۙ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۟ۙ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۟ؕ كَلَّا لَمَّا یَقْضِ مَاۤ اَمَرَهٗ ۟ؕ

৩

لُعِنَ الإنسان الكافر وعُذِّب، ما أشدَّ كفره بربه!! ألم ير مِن أيِّ شيء خلقه الله أول مرة؟ خلقه الله من ماء قليل- وهو المَنِيُّ- فقدَّره أطوارا، ثم بين له طريق الخير والشر، ثم أماته فجعل له مكانًا يُقبر فيه، ثم إذا شاء سبحانه أحياه، وبعثه بعد موته للحساب والجزاء. ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل، فلم يُؤَدِّ ما أمره الله به من الإيمان والعمل بطاعته.