75:3 75:5 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۟ؕ بَلٰى قٰدِرِیْنَ عَلٰۤی اَنْ نُّسَوِّیَ بَنَانَهٗ ۟ بَلْ یُرِیْدُ الْاِنْسَانُ لِیَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۟ۚ

৩

Здесь имеется в виду воскрешение после смерти. Всевышний словно ответил на слова неверного, который спросил: «Кто оживит кости, которые истлели?» (36:78). Из-за своего невежества и своей злобы он счел невероятной способность Аллаха воскресить его кости, которые представляют собой остов тела, но Аллах опроверг это и сказал: