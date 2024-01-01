لَاۤ اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیٰمَةِ ۟ۙ

৩

Эта сура начинается словом ля ‘нет’, которое не использовано здесь как отрицательная частица и не является лишним (заида). Оно служит вступлением для привлечения внимания к последующим откровениям. Подобный оборот часто упоминается при клятвах, и поэтому не удивительно, что сура открывается так, хотя чаще всего это слово не используется для вступления. Аллах поклялся Днем воскресения в подтверждение истинности воскрешения, когда усопшие восстанут из своих могил и соберутся на месте сбора в ожидании приговора своего Господа.