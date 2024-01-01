74:48 74:50 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِیْنَ ۟ؕ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِیْنَ ۟ۙ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۟ۙ

৩

Заступничество не принесет им пользы, потому что все, кому будет позволено ходатайствовать, будут ходатайствовать перед Аллахом только за тех, кем Он доволен, а эти грешники не заслужили благоволения Господа своими делами. Аллах разъяснил исход, ожидающий всех, кто противится Его закону, и разъяснил, что ожидает их в Последней жизни. С упреком и порицанием Аллах сказал: