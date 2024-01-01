اَلَمْ یَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِی الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَیْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِیْنَ ۟

৩

﴿أَلَمۡ یَرَوۡا۟﴾ فِي أَسْفَارهمْ إلَى الشَّام وَغَيْرهَا ﴿كَمۡ﴾ خَبَرِيَّة بِمَعْنَى كَثِيرًا ﴿أَهۡلَكۡنَا مِن قَبۡلِهِم مِّن قَرۡنࣲ﴾ أُمَّة مِنْ الْأُمَم الْمَاضِيَة ﴿مَّكَّنَّـٰهُمۡ﴾ أَعْطَيْنَاهُمْ مَكَانًا ﴿فِی ٱلۡأَرۡضِ﴾ بِالْقُوَّةِ وَالسِّعَة ﴿مَا لَمۡ نُمَكِّن﴾ نُعْطِ ﴿لَّكُمۡ﴾ فِيهِ الْتِفَات عَنْ الْغَيْبَة ﴿وَأَرۡسَلۡنَا ٱلسَّمَاۤءَ﴾ الْمَطَر ﴿عَلَیۡهِم مِّدۡرَارࣰا﴾ مُتَتَابِعًا ﴿وَجَعَلۡنَا ٱلۡأَنۡهَـٰرَ تَجۡرِی مِن تَحۡتِهِمۡ﴾ تَحْت مَسَاكِنهمْ ﴿فَأَهۡلَكۡنَـٰهُم بِذُنُوبِهِمۡ﴾ بتكذيبهم الأنبياء ﴿وَأَنشَأۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِمۡ قَرۡنًا ءَاخَرِینَ ٦﴾