قُلْ اَرَءَیْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَیْرُ اللّٰهِ یَاْتِیْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَیْفَ نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ ثُمَّ هُمْ یَصْدِفُوْنَ ۟

৩

﴿قُلۡ﴾ لِأَهْلِ مَكَّة ﴿أَرَءَیۡتُمۡ﴾ أَخْبِرُونِي ﴿إِنۡ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمۡعَكُمۡ﴾ أَصَمّكُمْ ﴿وَأَبۡصَـٰرَكُمۡ﴾ أَعْمَاكُمْ ﴿وَخَتَمَ﴾ طَبَعَ ﴿عَلَىٰ قُلُوبِكُم﴾ فَلَا تَعْرِفُونَ شَيْئًا ﴿مَّنۡ إِلَـٰهٌ غَیۡرُ ٱللَّهِ یَأۡتِیكُم بِهِۗ﴾ بِمَا أَخَذَهُ مِنْكُمْ بِزَعْمِكُمْ ﴿ٱنظُرۡ كَیۡفَ نُصَرِّفُ﴾ نُبَيِّن ﴿ٱلۡـَٔایَـٰتِ﴾ الدَّلَالَات عَلَى وَحْدَانِيّتنَا ﴿ثُمَّ هُمۡ یَصۡدِفُونَ ٤٦﴾ يُعْرِضُونَ عَنْهَا فلا يؤمنون