فَلَمَّا
نَسُوْا
مَا
ذُكِّرُوْا
بِهٖ
فَتَحْنَا
عَلَیْهِمْ
اَبْوَابَ
كُلِّ
شَیْءٍ ؕ
حَتّٰۤی
اِذَا
فَرِحُوْا
بِمَاۤ
اُوْتُوْۤا
اَخَذْنٰهُمْ
بَغْتَةً
فَاِذَا
هُمْ
مُّبْلِسُوْنَ
۟
﴿فَلَمَّا نَسُوا۟﴾ تَرَكُوا ﴿مَا ذُكِّرُوا۟﴾ وُعِظُوا وَخُوِّفُوا ﴿بِهِۦ﴾ مِنْ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء فَلَمْ يَتَّعِظُوا ﴿فَتَحۡنَا﴾ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد ﴿عَلَیۡهِمۡ أَبۡوَ ٰبَ كُلِّ شَیۡءٍ﴾ مِنْ النِّعَم اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ ﴿حَتَّىٰۤ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَاۤ أُوتُوۤا۟﴾ فَرَح بَطَر ﴿أَخَذۡنَـٰهُم﴾ بِالْعَذَابِ ﴿بَغۡتَةࣰ﴾ فَجْأَة ﴿فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ ٤٤﴾ آيِسُونَ مِنْ كُلّ خَيْر