قَدْ
خَسِرَ
الَّذِیْنَ
كَذَّبُوْا
بِلِقَآءِ
اللّٰهِ ؕ
حَتّٰۤی
اِذَا
جَآءَتْهُمُ
السَّاعَةُ
بَغْتَةً
قَالُوْا
یٰحَسْرَتَنَا
عَلٰی
مَا
فَرَّطْنَا
فِیْهَا ۙ
وَهُمْ
یَحْمِلُوْنَ
اَوْزَارَهُمْ
عَلٰی
ظُهُوْرِهِمْ ؕ
اَلَا
سَآءَ
مَا
یَزِرُوْنَ
۟
﴿قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِینَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَاۤءِ ٱللَّهِۖ﴾ بِالْبَعْثِ ﴿حَتَّىٰۤ﴾ غَايَة لِلتَّكْذِيبِ ﴿إِذَا جَاۤءَتۡهُمُ ٱلسَّاعَةُ﴾ الْقِيَامَة ﴿بَغۡتَةࣰ﴾ فَجْأَة ﴿قَالُوا۟ یَـٰحَسۡرَتَنَا﴾ هِيَ شِدَّة التَّأَلُّم وَنِدَاؤُهَا مَجَاز أَيْ هَذَا أَوَانك فَاحْضُرِي ﴿عَلَىٰ مَا فَرَّطۡنَا﴾ قَصَّرْنَا ﴿فِیهَا﴾ أَيْ الدُّنْيَا ﴿وَهُمۡ یَحۡمِلُونَ أَوۡزَارَهُمۡ عَلَىٰ ظُهُورِهِمۡۚ﴾ بِأَنْ تَأْتِيهِمْ عِنْد الْبَعْث فِي أَقْبَح شَيْء صُورَة وَأَنْتَنه رِيحًا فَتَرْكَبهُمْ ﴿أَلَا سَاۤءَ﴾ بِئْسَ ﴿مَا یَزِرُونَ ٣١﴾ يَحْمِلُونَهُ حَمْلهمْ ذَلِكَ