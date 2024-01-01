قُلْ
اَغَیْرَ
اللّٰهِ
اَتَّخِذُ
وَلِیًّا
فَاطِرِ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
وَهُوَ
یُطْعِمُ
وَلَا
یُطْعَمُ ؕ
قُلْ
اِنِّیْۤ
اُمِرْتُ
اَنْ
اَكُوْنَ
اَوَّلَ
مَنْ
اَسْلَمَ
وَلَا
تَكُوْنَنَّ
مِنَ
الْمُشْرِكِیْنَ
۟
﴿قُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿أَغَیۡرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِیࣰّا﴾ أَعْبُدهُ ﴿فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ مُبْدِعهمَا ﴿وَهُوَ یُطۡعِمُ﴾ يَرْزُق ﴿وَلَا یُطۡعَمُۗ﴾ يُرْزَق ﴿قُلۡ إِنِّیۤ أُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَسۡلَمَۖ﴾ لِلَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة ﴿وَ﴾ قِيلَ لِي ﴿لَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ ١٤﴾ به