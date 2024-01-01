وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِیْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ۟۠

৩

Всевышний утешил Своего посланника и пригрозил его врагам, поведав о наказании, поразившем древние народы, которые отвергали предыдущих Божьих посланников, явившихся к ним с ясными знамениями, и даже насмехались над ними и их проповедями. Аллах погубил их за неверие и непризнание истины и подверг их устрашающему наказанию. Они насмехались над лютой карой, однако она окружила их со всех сторон. Пусть же неверующие остерегаются и впредь отвергать истину, дабы их не постигло то, что постигло их предшественников.