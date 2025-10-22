سلهم ايهم بذالك زعيم ٤٠
سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠
سَلْهُمْ
اَیُّهُمْ
بِذٰلِكَ
زَعِیْمٌ
۟ۚۛ

( سلهم أيهم بذلك زعيم ) ؟ أي : قل لهم : من هو المتضمن المتكفل بهذا ؟