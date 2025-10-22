ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
اِنَّ
لَكُمْ
فِیْهِ
لَمَا
تَخَیَّرُوْنَ
۟ۚ
Hivyo basi nyinyi ndani ya kitabu hiki mna kila mnachokitamani. Basi hilo nyinyi hamnalo.