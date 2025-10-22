ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ٣٤
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٤
اِنَّ
لِلْمُتَّقِیْنَ
عِنْدَ
رَبِّهِمْ
جَنّٰتِ
النَّعِیْمِ
۟
إن الذين اتقوا عقاب الله بفعل ما أمرهم به وتَرْك ما نهاهم عنه، لهم عند ربهم في الآخرة جنات فيها النعيم المقيم.