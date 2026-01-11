قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ٣١
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ٣١
قَالُوْا
یٰوَیْلَنَاۤ
اِنَّا
كُنَّا
طٰغِیْنَ
۟
﴿قَالُوا۟ یَـٰ﴾ للتنبيه ﴿وَیۡلَنَاۤ﴾ هلاكنا ﴿إِنَّا كُنَّا طَـٰغِینَ ٣١﴾