وَمَنْ

اَظْلَمُ

مِمَّنِ

افْتَرٰی

عَلَی

اللّٰهِ

الْكَذِبَ

وَهُوَ

یُدْعٰۤی

اِلَی

الْاِسْلَامِ ؕ

وَاللّٰهُ

لَا

یَهْدِی

الْقَوْمَ

الظّٰلِمِیْنَ

۟ۚ

یُرِیْدُوْنَ

لِیُطْفِـُٔوْا

نُوْرَ

اللّٰهِ

بِاَفْوَاهِهِمْ ؕ

وَاللّٰهُ

مُتِمُّ

نُوْرِهٖ

وَلَوْ

كَرِهَ

الْكٰفِرُوْنَ

۟

هُوَ

الَّذِیْۤ

اَرْسَلَ

رَسُوْلَهٗ

بِالْهُدٰی

وَدِیْنِ

الْحَقِّ

لِیُظْهِرَهٗ

عَلَی

الدِّیْنِ

كُلِّهٖ

وَلَوْ

كَرِهَ

الْمُشْرِكُوْنَ

۟۠

یٰۤاَیُّهَا

الَّذِیْنَ

اٰمَنُوْا

هَلْ

اَدُلُّكُمْ

عَلٰی

تِجَارَةٍ

تُنْجِیْكُمْ

مِّنْ

عَذَابٍ

اَلِیْمٍ

۟

تُؤْمِنُوْنَ

بِاللّٰهِ

وَرَسُوْلِهٖ

وَتُجَاهِدُوْنَ

فِیْ

سَبِیْلِ

اللّٰهِ

بِاَمْوَالِكُمْ

وَاَنْفُسِكُمْ ؕ

ذٰلِكُمْ

خَیْرٌ

لَّكُمْ

اِنْ

كُنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ

۟ۙ

یَغْفِرْ

لَكُمْ

ذُنُوْبَكُمْ

وَیُدْخِلْكُمْ

جَنّٰتٍ

تَجْرِیْ

مِنْ

تَحْتِهَا

الْاَنْهٰرُ

وَمَسٰكِنَ

طَیِّبَةً

فِیْ

جَنّٰتِ

عَدْنٍ ؕ

ذٰلِكَ

الْفَوْزُ

الْعَظِیْمُ

۟ۙ

وَاُخْرٰی

تُحِبُّوْنَهَا ؕ

نَصْرٌ

مِّنَ

اللّٰهِ

وَفَتْحٌ

قَرِیْبٌ ؕ

وَبَشِّرِ

الْمُؤْمِنِیْنَ

۟

یٰۤاَیُّهَا

الَّذِیْنَ

اٰمَنُوْا

كُوْنُوْۤا

اَنْصَارَ

اللّٰهِ

كَمَا

قَالَ

عِیْسَی

ابْنُ

مَرْیَمَ

لِلْحَوَارِیّٖنَ

مَنْ

اَنْصَارِیْۤ

اِلَی

اللّٰهِ ؕ

قَالَ

الْحَوَارِیُّوْنَ

نَحْنُ

اَنْصَارُ

اللّٰهِ

فَاٰمَنَتْ

طَّآىِٕفَةٌ

مِّنْ

بَنِیْۤ

اِسْرَآءِیْلَ

وَكَفَرَتْ

طَّآىِٕفَةٌ ۚ

فَاَیَّدْنَا

الَّذِیْنَ

اٰمَنُوْا

عَلٰی

عَدُوِّهِمْ

فَاَصْبَحُوْا

ظٰهِرِیْنَ