وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ یُدْعٰۤی اِلَی الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ۟ۚ

৩

Такие люди не имеют оправдания, поскольку прежде им уже предлагали принять ислам и показывали веские доказательства его истинности. Аллах не направляет на прямой путь несправедливых людей, которые не желают каяться в своем нечестии, не внимают проповедям и наставлениям и не взирают на доказательства и знамения, а лишь стремятся сокрушить истину и утвердить на земле ложь.