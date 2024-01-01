قَالَ اللّٰهُ هٰذَا یَوْمُ یَنْفَعُ الصّٰدِقِیْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۟

৩

Когда наступит День воскресения, Аллах возвестит о том, кто из рабов добьется успеха, а кто погибнет, кто будет обречен на несчастье, а кто станет счастливым. В этот День правдивость принесет пользу правдивым людям, чьи деяния, слова и намерения соответствовали прямому пути и верному руководству. В этот День они увидят плоды правдивости, и Аллах поселит их в правдивом месте возле Могущественного Владыки. Они попадут в Райские сады, в которых текут ручьи, и пребудут там вечно. Аллах будет доволен ими, и они останутся довольны Им. Это будет великое преуспеяние. Что же касается лжецов, то их постигнет иная участь. Их ложь и измышления причинят им большой вред, и они будут пожинать плоды своих дурных деяний.