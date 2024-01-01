5:115 5:117 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
قَالَ
اللّٰهُ
اِنِّیْ
مُنَزِّلُهَا
عَلَیْكُمْ ۚ
فَمَنْ
یَّكْفُرْ
بَعْدُ
مِنْكُمْ
فَاِنِّیْۤ
اُعَذِّبُهٗ
عَذَابًا
لَّاۤ
اُعَذِّبُهٗۤ
اَحَدًا
مِّنَ
الْعٰلَمِیْنَ
۟۠
وَاِذْ
قَالَ
اللّٰهُ
یٰعِیْسَی
ابْنَ
مَرْیَمَ
ءَاَنْتَ
قُلْتَ
لِلنَّاسِ
اتَّخِذُوْنِیْ
وَاُمِّیَ
اِلٰهَیْنِ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ ؕ
قَالَ
سُبْحٰنَكَ
مَا
یَكُوْنُ
لِیْۤ
اَنْ
اَقُوْلَ
مَا
لَیْسَ
لِیْ ۗ
بِحَقٍّ ؔؕ
اِنْ
كُنْتُ
قُلْتُهٗ
فَقَدْ
عَلِمْتَهٗ ؕ
تَعْلَمُ
مَا
فِیْ
نَفْسِیْ
وَلَاۤ
اَعْلَمُ
مَا
فِیْ
نَفْسِكَ ؕ
اِنَّكَ
اَنْتَ
عَلَّامُ
الْغُیُوْبِ
۟
مَا
قُلْتُ
لَهُمْ
اِلَّا
مَاۤ
اَمَرْتَنِیْ
بِهٖۤ
اَنِ
اعْبُدُوا
اللّٰهَ
رَبِّیْ
وَرَبَّكُمْ ۚ
وَكُنْتُ
عَلَیْهِمْ
شَهِیْدًا
مَّا
دُمْتُ
فِیْهِمْ ۚ
فَلَمَّا
تَوَفَّیْتَنِیْ
كُنْتَ
اَنْتَ
الرَّقِیْبَ
عَلَیْهِمْ ؕ
وَاَنْتَ
عَلٰی
كُلِّ
شَیْءٍ
شَهِیْدٌ
۟
Если человек становится свидетелем удивительного знамения и отказывается уверовать, поступая несправедливо и проявляя упрямство, то он заслуживает мучительное наказание и суровое возмездие. Поэтому Всевышний Аллах обещал ниспослать трапезу и пригрозил подвергнуть такому наказанию тех, кто не уверует после этого. Однако Аллах не упомянул о том, что она была ниспослана им. Существует мнение, что она не была ниспослана, потому что апостолы не согласились на такие условия. Это мнение подтверждается тем, что об этом событии не упоминается в Евангелии, которое находится в руках христиан. Согласно другому мнению, трапеза была ниспослана в соответствии с обещанием Аллаха, поскольку Он не нарушает Своих обещаний. И если оно не упоминается в Евангелиях, которые имеются у христиан, то оно может относиться к той части Писания, которую они позабыли. Возможно, что это событие вообще не упоминалось в Евангелии, но пересказывалось людьми из поколения в поколение, и Аллах решил, что этого достаточно. К такому выводу можно прийти из слов апостолов, пожелавших стать свидетелями трапезы. Но лучше всего о произошедшем в действительности известно Аллаху.