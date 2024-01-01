اِذْ قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ یٰعِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیْعُ رَبُّكَ اَنْ یُّنَزِّلَ عَلَیْنَا مَآىِٕدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۟

৩

Апостолы задали своему пророку этот вопрос не потому, что они сомневались в могуществе Аллаха. У них было желание, и они тактично попросили пророка удовлетворить его. Но поскольку просьба явить знамение несовместима с покорностью перед истиной и поскольку слова апостолов можно было расценить так, пророк Иса принялся увещевать их. Он велел им устрашиться Аллаха, если они действительно являются верующими. Поистине, вера помогает человеку всегда оставаться богобоязненным, повиноваться приказам Аллаха и не требовать знамений, последствия которых ему абсолютно не известны.