وَاِذْ
اَوْحَیْتُ
اِلَی
الْحَوَارِیّٖنَ
اَنْ
اٰمِنُوْا
بِیْ
وَبِرَسُوْلِیْ ۚ
قَالُوْۤا
اٰمَنَّا
وَاشْهَدْ
بِاَنَّنَا
مُسْلِمُوْنَ
۟
[ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ] وهحی لێره واته: ئیلهام دێت، وه ئیلهامم خسته دڵی حهوارییهكانهوه شوێنكهوتوانی عیسى- صلى الله عليه وسلم - كه ئیمان به من و به پێغهمبهرهكهی من بێنن كه عیسایه- صلى الله عليه وسلم -، یاخود لهسهر زمانی پێغهمبهر عیسى وه- صلى الله عليه وسلم - پێم وتن [ قَالُوا آمَنَّا ] وتیان: ئیمانمان هێناو وهڵامی خوای گهورهو دهعوهو بانگهوازی عیسى پێغهمبهریان دایهوه- صلى الله عليه وسلم - [ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (١١١) ] ئهی پهروهردگار شایهت به كه ئێمه موسڵمانین و موسڵمان بووینه.