56:3 56:6 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۟ۙ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۟ۙ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۟ۙ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۟ۙ

৩

В этот день одни люди будут унижены и брошены на самое дно Преисподней, а другие будут возвышены до верховьев Рая. Согласно другому толкованию, этот аят означает, что в Судный день глашатай понизит свой голос, когда обратится к тем, кто находится вблизи от него, и повысит его, когда обратится к тем, кто находится вдалеке от него.