55:75 55:76 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۟ مُتَّكِـِٕیْنَ عَلٰی رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِیٍّ حِسَانٍ ۟ۚ

৩

В каждом из Райских садов обитают девы, обладающие внутренней и внешней красотой, превосходным нравом и неземным очарованием. Их оберегают в шатрах, где они готовятся к приему своих мужей. Это отнюдь не означает того, что они не выходят из этих шатров и не гуляют по Райским садам. Именно так в старину заботились о скромных и застенчивых дочерях правителей и царей.