55:69 55:74 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟ۚ
فِیْهِنَّ
خَیْرٰتٌ
حِسَانٌ
۟ۚ
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟ۚ
حُوْرٌ
مَّقْصُوْرٰتٌ
فِی
الْخِیَامِ
۟ۚ
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟ۚ
لَمْ
یَطْمِثْهُنَّ
اِنْسٌ
قَبْلَهُمْ
وَلَا
جَآنٌّ
۟ۚ
Это - сады с серебряными дворцами и серебряным убранством. В них обитают верующие, которые окажутся на правой стороне. Из-за обилия зелени и источников они выглядят темно-зелеными. В них бурлят два источника и растут всевозможные фрукты. Всевышний особо отметил финики и гранаты из-за большой пользы, которую они приносят людям.