55:69 55:74 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۟ۚ فِیْهِنَّ خَیْرٰتٌ حِسَانٌ ۟ۚ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۟ۚ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِی الْخِیَامِ ۟ۚ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۟ۚ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۟ۚ

৩

Это - сады с серебряными дворцами и серебряным убранством. В них обитают верующие, которые окажутся на правой стороне. Из-за обилия зелени и источников они выглядят темно-зелеными. В них бурлят два источника и растут всевозможные фрукты. Всевышний особо отметил финики и гранаты из-за большой пользы, которую они приносят людям.