55:61 55:68 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۟ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۟ۚ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۟ۙ مُدْهَآمَّتٰنِ ۟ۚ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۟ۚ فِیْهِمَا عَیْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۟ۚ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۟ فِیْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۟ۚ

৩

Разве может Всевышний Аллах причинить зло тому, кто искренне поклонялся своему Творцу и делал добро Его творениям? Разве может Он лишить его щедрого вознаграждения, великой радости, райской благодати и счастливого бытия? О нет! Именно для таких приближенных к Господу рабов уготованы те два сада.