55:55 55:58 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۟ فِیْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۟ۚ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۟ۚ كَاَنَّهُنَّ الْیَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۟ۚ

৩

Праведники будут возлежать в Раю в самой удобной и устойчивой позе, подобно царям на роскошных тронах. И возлежать они будут на прекрасных матрацах, обо всех достоинствах которых известно одному лишь Всевышнему Аллаху. Нижняя часть их выстлана самым великолепным и ценным видом шелка - парчой. А что же тогда говорить о верхней части этих матрацев, которая будет соприкасаться с кожей обитателей Рая?! Над ними будут склоняться ветви, увешанные плодами, до которых праведники смогут дотянуться и стоя, и сидя, и лежа.