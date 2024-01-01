اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَیْرُ اللّٰهِ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۟

৩

Кто еще достоин того, чтобы люди надеялись на его помощь и страшились его кары? Никто не разделяет с Ним власти во Вселенной, и никто не разделяет с Ним права на поклонение. Именно ради провозглашения этой истины Всевышний Аллах ниспослал все предыдущие аяты и привел столько неопровержимых доводов. И как же важно, чтобы люди осознали, что поклонение кому-либо, кроме Аллаха, тщетно и бесполезно! Никто, кроме Него, не заслуживает обожествления и поклонения, молитв и поклонов, обращения за помощью и мольбы о спасении. Он - Единственный Истинный Бог. Его имена прекрасны, Его качества совершенны, Его эпитеты славны, а Его деяния похвальны. Он обладает величием, славой, могуществом. Он - Единственный, Самодостаточный, Великий, Славный, Достохвальный Аллах.