فٰكِهِیْنَ بِمَاۤ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِیْمِ ۟

৩

Они будут восхищаться щедрыми дарами Господа, не скрывая восторга и радости. Эти дары не возможно ни описать, ни вообразить, поскольку ни одна душа не ведает о том, какие удивительные райские прелести скрыты от ее глаз в земной жизни. Однако Всевышний Аллах не только одарит их всем, чего они желали, но и избавит их от самого неприятного и самого ненавистного - от мук Ада. Да и как может быть иначе, если эти рабы исправно совершали то, что было угодно Аллаху, и остерегались всего, что вызывало Его гнев.