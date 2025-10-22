اولايك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ٢٣
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَـٰرَهُمْ ٢٣
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
لَعَنَهُمُ
اللّٰهُ
فَاَصَمَّهُمْ
وَاَعْمٰۤی
اَبْصَارَهُمْ
" أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم "، عن الحق.