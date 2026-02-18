প্রবেশ কর
Al-Ahqaf
৩৫
৪৬:৩৫
فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون ٣٥
فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةًۭ مِّن نَّهَارٍۭ ۚ بَلَـٰغٌۭ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ٣٥
فَاصۡبِرۡ
كَمَا
صَبَرَ
اُولُوا
الۡعَزۡمِ
مِنَ
الرُّسُلِ
وَلَا
تَسۡتَعۡجِلْ
لَّهُمۡؕ
كَاَنَّهُمۡ
يَوۡمَ
يَرَوۡن
مَا
يُوۡعَدُوۡنَۙ
لَمۡ
يَلۡبَثُوۡۤا
اِلَّا
سَاعَةً
مِّنۡ
نَّهَارٍ ؕ
بَلٰغٌ ۚ
فَهَلۡ
يُهۡلَكُ
اِلَّا
الۡقَوۡمُ
الۡفٰسِقُوۡنَ
٣٥
কাজেই তুমি ধৈর্য ধর যেমনভাবে ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রসূলগণ। আর এই লোকেদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। কারণ যে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তারা মনে করবে যে, একদিনের কিছু অংশের অধিক তারা দুনিয়াতে অবস্থান করেনি। (তোমার দায়িত্ব) পৌঁছানো, অতঃপর পাপাচারী সম্প্রদায় ছাড়া আর কে ধ্বংস হবে?
