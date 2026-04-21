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Al-Ahqaf
৩৩
৪৬:৩৩
اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ٣٣
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٣٣
اَوَلَمۡ
يَرَوۡا
اَنَّ
اللّٰهَ
اۨلَّذِىۡ
خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ
وَالۡاَرۡضَ
وَلَمۡ
يَعۡىَ
بِخَلۡقِهِنَّ
بِقٰدِرٍ
عَلٰۤی
اَنۡ
يُّحۡیِۦَ
الۡمَوۡتٰى ؕ
بَلٰٓى
اِنَّهٗ
عَلٰى
كُلِّ
شَىۡءٍ
قَدِيۡرٌ
٣٣
তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আর ওগুলোর সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্ত হননি, তিনি মৃতদেরকে জীবন দিতে সক্ষম? নিঃসন্দেহে তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний возвестил о том, что Он без труда сотворил небеса и землю и что воскресить людей после смерти намного легче, чем создать эти огромные и величественные творения. Почему же вы считаете, что Тот, кто властен над всем сущим, не способен воскресить вас, после того как вы умрете?!!
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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