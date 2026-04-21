রমজানের পরেও আত্মোন্নতি চালিয়ে যান
Al-Ahqaf
৩৩
৪৬:৩৩
اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ٣٣
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٣٣
اَوَلَمۡ
يَرَوۡا
اَنَّ
اللّٰهَ
اۨلَّذِىۡ
خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ
وَالۡاَرۡضَ
وَلَمۡ
يَعۡىَ
بِخَلۡقِهِنَّ
بِقٰدِرٍ
عَلٰۤی
اَنۡ
يُّحۡیِۦَ
الۡمَوۡتٰى ؕ
بَلٰٓى
اِنَّهٗ
عَلٰى
كُلِّ
شَىۡءٍ
قَدِيۡرٌ
٣٣
তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আর ওগুলোর সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্ত হননি, তিনি মৃতদেরকে জীবন দিতে সক্ষম? নিঃসন্দেহে তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।
Tafsir Muyassar
أغَفَلوا ولم يعلموا أنَّ الله الذي خلق السموات والأرض على غير مثال سبق، ولم يعجز عن خلقهن، قادر على إحياء الموتى الذين خلقهم أوّلا؟ بلى، ذلك أمر يسير على الله تعالى الذي لا يعجزه شيء، إنه على كل شيء قدير.
