وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ مَا عَلَیْهِمْ مِّنْ سَبِیْلٍ ۟ؕ

৩

Нет греха на тех, кто защищается от чужого гнета и несправедливости. Если вспомнить слова Аллаха о том, что правоверные защищаются от нападок своих противников, то становится ясно, что ни один человек не сможет избежать несправедливостей и нападок со стороны окружающих его людей. Если же человек вознамерился обидеть кого-либо, но не сделал этого, то не нужно отвечать ему тем же, а следует дать ему нужный совет и удержать его от дурных слов и поступков.