اَلَّذِیْنَ یَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ یُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَیَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَیْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِیْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِیْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِیْمِ ۟

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﴿ٱلَّذِینَ یَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ﴾ مُبْتَدَأ ﴿وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ﴾ عُطِفَ عَلَيْهِ ﴿یُسَبِّحُونَ﴾ خَبَره ﴿بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ﴾ مُلَابِسِينَ لِلْحَمْدِ أَيْ يَقُولُونَ سُبْحَان اللَّه وَبِحَمْدِهِ ﴿وَیُؤۡمِنُونَ بِهِۦ﴾ تَعَالَى بِبَصَائِرِهِمْ أَيْ يُصَدِّقُونَ بِوَحْدَانِيِّتِهِ ﴿وَیَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ۖ﴾ يَقُولُونَ ﴿رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَیۡءࣲ رَّحۡمَةࣰ وَعِلۡمࣰا﴾ أَيْ وَسِعَتْ رَحْمَتك كُلّ شَيْء وَعِلْمك كُلّ شَيْء ﴿فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِینَ تَابُوا۟﴾ مِنْ الشِّرْك ﴿وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِیلَكَ﴾ دِين الْإِسْلَام ﴿وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِیمِ ٧﴾ النار