40:20 40:21 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
وَاللّٰهُ
یَقْضِیْ
بِالْحَقِّ ؕ
وَالَّذِیْنَ
یَدْعُوْنَ
مِنْ
دُوْنِهٖ
لَا
یَقْضُوْنَ
بِشَیْءٍ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
هُوَ
السَّمِیْعُ
الْبَصِیْرُ
۟۠
اَوَلَمْ
یَسِیْرُوْا
فِی
الْاَرْضِ
فَیَنْظُرُوْا
كَیْفَ
كَانَ
عَاقِبَةُ
الَّذِیْنَ
كَانُوْا
مِنْ
قَبْلِهِمْ ؕ
كَانُوْا
هُمْ
اَشَدَّ
مِنْهُمْ
قُوَّةً
وَّاٰثَارًا
فِی
الْاَرْضِ
فَاَخَذَهُمُ
اللّٰهُ
بِذُنُوْبِهِمْ ؕ
وَمَا
كَانَ
لَهُمْ
مِّنَ
اللّٰهِ
مِنْ
وَّاقٍ
۟
Слова, законы и решения Аллаха являются истинными и справедливыми. Ему известно обо всем, что происходит во Вселенной и что записано в Хранимой скрижали. Он пречист и далек от несправедливости, недостатков и прочих пороков. Он является полноправным властелином Вселенной, и поэтому в мире происходит только то, что Он пожелает. Он разрешает споры и конфликты, которые возникают в земной жизни между неверующими и правоверными, и всегда помогает своим возлюбленным и праведным рабам. При этом Он лишает поддержки многобожников, которые поклоняются вымышленным богам. Эти ложные божества не обладают никакой властью. Они бессильны и беспомощны. Они не только не способны помочь людям, но и не хотят этого. Воистину, они совершенно не похожи на Всевышнего Аллаха, среди прекрасных имен которого - Слышащий и Видящий. Он слышит молитвы Своих рабов, которые обращаются к Нему на самых разных языках и по самым разным вопросам. Он видит все, что происходит на свете, даже если это сокрыто от взоров и познаний людей. Аллах не случайно вначале предупредил Своих рабов о приближении Судного дня, а затем напомнил им о своих божественных качествах. Он сделал это для того, чтобы люди готовились к этому великому дню, опасаясь мучительного наказания и надеясь на щедрое вознаграждение.