اَوَلَمْ

یَسِیْرُوْا

فِی

الْاَرْضِ

فَیَنْظُرُوْا

كَیْفَ

كَانَ

عَاقِبَةُ

الَّذِیْنَ

كَانُوْا

مِنْ

قَبْلِهِمْ ؕ

كَانُوْا

هُمْ

اَشَدَّ

مِنْهُمْ

قُوَّةً

وَّاٰثَارًا

فِی

الْاَرْضِ

فَاَخَذَهُمُ

اللّٰهُ

بِذُنُوْبِهِمْ ؕ

وَمَا

كَانَ

لَهُمْ

مِّنَ

اللّٰهِ

مِنْ

وَّاقٍ