یَوْمَ
هُمْ
بٰرِزُوْنَ ۚ۬
لَا
یَخْفٰی
عَلَی
اللّٰهِ
مِنْهُمْ
شَیْءٌ ؕ
لِمَنِ
الْمُلْكُ
الْیَوْمَ ؕ
لِلّٰهِ
الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ
۟

Please check ayah 40:17 for complete tafsir.