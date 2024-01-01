وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰۤی اٰلِهَتِكُمْ ۖۚ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ یُّرَادُ ۟ۖۚ

৩

Старейшины, к мнению которых прислушивались соплеменники, призвали народ не отступать от идолопоклонства, которое они исповедовали в течение многих веков. Они наказали своим соплеменникам: «Продолжайте поклоняться вашим идолам. Будьте терпеливы и усердны, дабы никому не удалось отвратить вас от дороги ваших отцов. Мухаммад призывает вас отречься от поклонения вашим богам, но у него недобрые намерения. Он пытается достичь своей коварной цели, и вы не должны ему позволить сделать это». Такими словами мекканская знать пыталась перетянуть на свою сторону соплеменников, но каждому благоразумному человеку ясно, что их безосновательные утверждения могли показаться разумными и убедительными только глупцам и слабоумным. Что бы ни пытался опровергнуть человек, будь то истина или ложь, он не должен упрекать своего оппонента за его намерения, потому что намерения и деяния каждого человека являются его личным делом. Опровергая те или иные воззрения, человек должен изобличить их порочность и лживость благодаря убедительным доводам и неопровержимым доказательствам. Однако идолопоклонники не имели таких доводов, и поэтому они разглагольствовали о том, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, проповедует свою религию только для того, чтобы обрести славу и привлечь на свою сторону людей.