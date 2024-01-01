বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷
اِصْبِرْ
عَلٰی
مَا
یَقُوْلُوْنَ
وَاذْكُرْ
عَبْدَنَا
دَاوٗدَ
ذَا
الْاَیْدِ ۚ
اِنَّهٗۤ
اَوَّابٌ
۟
اِنَّا
سَخَّرْنَا
الْجِبَالَ
مَعَهٗ
یُسَبِّحْنَ
بِالْعَشِیِّ
وَالْاِشْرَاقِ
۟ۙ
وَالطَّیْرَ
مَحْشُوْرَةً ؕ
كُلٌّ
لَّهٗۤ
اَوَّابٌ
۟
وَشَدَدْنَا
مُلْكَهٗ
وَاٰتَیْنٰهُ
الْحِكْمَةَ
وَفَصْلَ
الْخِطَابِ
۟
وَهَلْ
اَتٰىكَ
نَبَؤُا
الْخَصْمِ ۘ
اِذْ
تَسَوَّرُوا
الْمِحْرَابَ
۟ۙ
اِذْ
دَخَلُوْا
عَلٰی
دَاوٗدَ
فَفَزِعَ
مِنْهُمْ
قَالُوْا
لَا
تَخَفْ ۚ
خَصْمٰنِ
بَغٰی
بَعْضُنَا
عَلٰی
بَعْضٍ
فَاحْكُمْ
بَیْنَنَا
بِالْحَقِّ
وَلَا
تُشْطِطْ
وَاهْدِنَاۤ
اِلٰی
سَوَآءِ
الصِّرَاطِ
۟
اِنَّ
هٰذَاۤ
اَخِیْ ۫
لَهٗ
تِسْعٌ
وَّتِسْعُوْنَ
نَعْجَةً
وَّلِیَ
نَعْجَةٌ
وَّاحِدَةٌ ۫
فَقَالَ
اَكْفِلْنِیْهَا
وَعَزَّنِیْ
فِی
الْخِطَابِ
۟
قَالَ
لَقَدْ
ظَلَمَكَ
بِسُؤَالِ
نَعْجَتِكَ
اِلٰی
نِعَاجِهٖ ؕ
وَاِنَّ
كَثِیْرًا
مِّنَ
الْخُلَطَآءِ
لَیَبْغِیْ
بَعْضُهُمْ
عَلٰی
بَعْضٍ
اِلَّا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ
وَقَلِیْلٌ
مَّا
هُمْ ؕ
وَظَنَّ
دَاوٗدُ
اَنَّمَا
فَتَنّٰهُ
فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهٗ
وَخَرَّ
رَاكِعًا
وَّاَنَابَ
۟
فَغَفَرْنَا
لَهٗ
ذٰلِكَ ؕ
وَاِنَّ
لَهٗ
عِنْدَنَا
لَزُلْفٰی
وَحُسْنَ
مَاٰبٍ
۟
یٰدَاوٗدُ
اِنَّا
جَعَلْنٰكَ
خَلِیْفَةً
فِی
الْاَرْضِ
فَاحْكُمْ
بَیْنَ
النَّاسِ
بِالْحَقِّ
وَلَا
تَتَّبِعِ
الْهَوٰی
فَیُضِلَّكَ
عَنْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ ؕ
اِنَّ
الَّذِیْنَ
یَضِلُّوْنَ
عَنْ
سَبِیْلِ
اللّٰهِ
لَهُمْ
عَذَابٌ
شَدِیْدٌۢ
بِمَا
نَسُوْا
یَوْمَ
الْحِسَابِ
۟۠