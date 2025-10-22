فالتاليات ذكرا ٣
فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرًا ٣
فَالتّٰلِیٰتِ
ذِكْرًا
এবং যারা কুরআন আবৃত্তিতে রত--