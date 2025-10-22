هاذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ٢١
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢١
هٰذَا
یَوْمُ
الْفَصْلِ
الَّذِیْ
كُنْتُمْ
بِهٖ
تُكَذِّبُوْنَ
۟۠
﴿هَـٰذَا یَوۡمُ ٱلۡفَصۡلِ﴾ بين الخلائق ﴿ٱلَّذِی كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢١﴾ ويقال للملائكة