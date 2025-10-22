وقالوا يا ويلنا هاذا يوم الدين ٢٠
وَقَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢٠
وَقَالُوْا
یٰوَیْلَنَا
هٰذَا
یَوْمُ
الدِّیْنِ
۟
{ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ } فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يستهزءون.