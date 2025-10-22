فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون ١٩
فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٩
فَاِنَّمَا
هِیَ
زَجْرَةٌ
وَّاحِدَةٌ
فَاِذَا
هُمْ
یَنْظُرُوْنَ
۟
فإنما هي نفخة واحدة، فإذا هم قائمون من قبورهم ينظرون أهوال يوم القيامة.