37:173 37:178 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন

وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰی حِیْنٍ ۟ۙ وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ یُبْصِرُوْنَ ۟ اَفَبِعَذَابِنَا یَسْتَعْجِلُوْنَ ۟ فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِیْنَ ۟ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰی حِیْنٍ ۟ۙ

৩

Всевышний сообщил, что мекканские многобожники некогда высказывали желание последовать прямым путем, говоря: «Если бы Аллах ниспослал нам напоминание и Ясное Писание, которое было ниспослано нашим предшественникам, то мы непременно стали бы искренне поклоняться Ему одному. Более того, мы стали бы искренними верующими». Однако их слова были лживы. Аллах ниспослал им самое лучшее из всех Писаний, и они сочли его ложью. Они осмелились восстать против истины, и очень скоро они познают последствия своего неверия. Наступит день, когда их постигнет лютая кара и они узнают, насколько мучительно наказание Господа. Но и в мирской жизни им предопределена горькая доля, и пусть многобожники не думают, что сумеют одержать верх над правоверными. Аллах обещал даровать победу своим праведным посланникам и искренним рабам, и ничто не сможет помешать сбыться обещанию Аллаха. Воинство богобоязненных праведников одержит верх, и Аллах окажет им в этом великую поддержку и поможет утвердить на земле религию Господа. Это - великая благая весть, которой должен возрадоваться каждый, кто считает себя воином Аллаха и борцом за правое дело ислама. Если такой человек поступает правильно и искренне, то Аллах непременно дарует ему победу над врагом и противником.