والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
وَالصّٰٓفّٰتِ
صَفًّا
۟ۙ
﴿وَٱلصَّـٰۤفَّـٰتِ صَفࣰّا ١﴾ الْمَلَائِكَة تَصُفّ نُفُوسهَا فِي الْعِبَادَة أَوْ أَجْنِحَتهَا فِي الْهَوَاء تَنْتَظِر مَا تُؤْمَر به