فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣
فَسُبْحٰنَ
الَّذِیْ
بِیَدِهٖ
مَلَكُوْتُ
كُلِّ
شَیْءٍ
وَّاِلَیْهِ
تُرْجَعُوْنَ
۟۠
﴿فَسُبۡحَـٰنَ ٱلَّذِی بِیَدِهِۦ مَلَكُوتُ﴾ مُلْك زِيدَتْ الْوَاو وَالتَّاء لِلْمُبَالَغَةِ أَيْ الْقُدْرَة عَلَى ﴿كُلِّ شَیۡءࣲ وَإِلَیۡهِ تُرۡجَعُونَ ٨٣﴾ تُرَدُّونَ فِي الْآخِرَة