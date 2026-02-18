প্রবেশ কর
Ya-Sin
৮০
৩৬:৮০
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ٨٠
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠
اۨلَّذِىۡ
جَعَلَ
لَـكُمۡ
مِّنَ
الشَّجَرِ
الۡاَخۡضَرِ
نَارًا
فَاِذَاۤ
اَنۡـتُمۡ
مِّنۡهُ
تُوۡقِدُوۡنَ
٨٠
যিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ হতে আগুন তৈরি করেছেন, অতঃপর তোমরা তাত্থেকে আগুন জ্বালাও।
العربية
Al-Sa'di
36:80 36:81 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির
Всевышний привел третье доказательство правдивости воскрешения и напомнил людям о том, как Он сотворил огонь, который высекают из зеленого дерева. Сухое пламя появляется на свет из зеленых деревьев, ветви которых богаты влагой. Как же много различий между огнем и деревьями, и как же много общего между возникновением огня и воскрешением мертвых!
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
