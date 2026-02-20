প্রবেশ কর
Ya-Sin
৭৯
৩৬:৭৯
قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم ٧٩
قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩
قُلۡ
يُحۡيِيۡهَا
الَّذِىۡۤ
اَنۡشَاَهَاۤ
اَوَّلَ
مَرَّةٍ ؕ
وَهُوَ
بِكُلِّ
خَلۡقٍ
عَلِيۡمُ ۙ
٧٩
বল, ‘‘তাকে তিনিই জীবন্ত করবেন যিনি ওগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত।
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: ئهو خوایهی كه سهرهتا دروستی كردووه ههر ئهویش دروستی ئهكاتهوهو زیندووی ئهكاتهوه [
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩)
] وه خوای گهوره به ههموو دروستكراوێك زۆر زانایهو هیچی لێ ناشاردرێتهوه.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
