وَنَزَعْنَا
مِنْ
كُلِّ
اُمَّةٍ
شَهِیْدًا
فَقُلْنَا
هَاتُوْا
بُرْهَانَكُمْ
فَعَلِمُوْۤا
اَنَّ
الْحَقَّ
لِلّٰهِ
وَضَلَّ
عَنْهُمْ
مَّا
كَانُوْا
یَفْتَرُوْنَ
۟۠
Когда же все народы соберутся на ристалище, Всевышний Аллах выберет по одному свидетелю из каждой неверующей общины, и они поведают Аллаху о многобожии и порочных воззрениях, которые исповедовали их собратья. Эти свидетели будут выбраны из числа вождей и старейшин, которые правили неверующими народами. Именно им будет предоставлена возможность отстоять интересы своих собратьев, которые последовали их путем. Но как только они начнут оправдываться, Всевышний Аллах скажет: «Чем вы можете обосновать свое многобожие? Разве Мы велели вам поступать таким образом? Разве к этому призывали вас Наши посланники? Разве это было записано в Священных Писаниях? Разве придуманные вами боги заслуживали поклонения? Разве могут они принести вам пользу и уберечь вас от наказания Всевышнего Аллаха? Если они способны на это, то пусть помогут вам и докажут, что они действительно способны на многое». Вот тогда многобожники уразумеют, что истина на стороне Аллаха и что они исповедовали явную ложь. Препирательство не принесет им пользы, ибо их доводы будут неубедительными и будут сокрушены доводами Всевышнего Аллаха. Ложь и измышления будут повергнуты и исчезнут, и многобожники осознают, что Всемогущий Господь вынес им справедливый приговор и заслуженно приговорил их к адскому наказанию.