وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِیْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْۤا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ۟۠

৩

﴿وَنَزَعۡنَا﴾ أَخَرَجْنَا ﴿مِن كُلِّ أُمَّةࣲ شَهِیدࣰا﴾ وَهُوَ نَبِيّهمْ يَشْهَد عَلَيْهِمْ بِمَا قَالُوا ﴿فَقُلۡنَا﴾ لَهُمْ ﴿هَاتُوا۟ بُرۡهَـٰنَكُمۡ﴾ عَلَى مَا قُلْتُمْ مِنْ الْإِشْرَاك ﴿فَعَلِمُوۤا۟ أَنَّ ٱلۡحَقَّ﴾ في الإلهية ﴿لِلَّهِ﴾ لَا يُشَارِكهُ فِيهِ أَحَد ﴿وَضَلَّ﴾ غَابَ ﴿عَنۡهُم مَّا كَانُوا۟ یَفۡتَرُونَ ٧٥﴾ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَنَّ مَعَهُ شَرِيكًا تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ